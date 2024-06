Ianis Hagi: „Important e că ne-am văzut din nou“ Fotbalistul Ianis Hagi a afirmat, marti seara, dupa remiza cu Bulgaria, scor 0-0, intr-un meci de pregatire, ca fiecare minut petrecut de tricolori pe teren conteaza in perspectiva participarii la EURO 2024. „Un meci test pentru noi, dupa o saptamana grea de antrenamente. Unii au venit mai devreme, altii mai tarziu. A fost bine sa ne revedem din nou pe teren pentru prima data dupa doua-trei luni. Minutele pentru fiecare jucator au contat, fiecare minut pe teren conteaza. Si faptul ca ne am vazut din nou“, a spus Hagi, citat de Agerpres . Intrebat la ce nivel de pregatire se afla nationala Romaniei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

