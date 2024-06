Romania va infrunta Slovacia in ultima etapa din faza grupelor, de la ora 19:00. „Tricolorii” ar putea juca cu Franța in „optimi”, iar L'Equipe a scris despre posibila adversara. Romania ocupa in prezent primul loc in grupa E, dar fiecare echipa are 3 puncte acumulate. Selecționata de pe locul 2 din grupa va juca cu Franța in „optimi”. Slovacia - Romania, duel de foc pentru calificarea in optimile EURO 2024. ...