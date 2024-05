In nevoie de bani, Statul s-a imprumutat, ca de obicei, de la bancile comerciale, care jubileaza fericite ca pot sa-și ingroașe conturile, prin caștiguri facile, nemuncite, pe seama banului public. Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, de la bancile comerciale, 4 miliarde de lei, prin doua licitatii de titluri de stat, la un randament de 6,03 […] The post Statul se imprumuta din nou. Bancile jubileaza, ca pot caștiga fara munca appeared first on Puterea.ro .