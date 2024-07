Stiri pe aceeasi tema

- Finantarea de la persoane fizice atrasa de Ministerul de Finante este de 42 de miliarde de lei, din care 21 de miliarde de lei prin programul Fidelis si 21 de miliarde de lei prin programul Tezaur, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Finantelor, Alin Marius Andries. Acesta a participat…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, astazi, 27 iunie, aproape 3,036 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Ministerul Finanțelor a imprumutat aproape 1,366 miliarde de lei printr-o emisiune de obligatiuni…

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, ca procent din PIB, de la 51,7% in ianuarie la 51,9% in martie, arata datele Ministerul Finantelor. Datoria guvernamentala continua sa creasca Datoria guvernamentala a urcat de la 841,292 miliarde de lei in februarie la 845,098 miliarde…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in aprilie 2024, de 1.292.549, cu 3.009 mai multe comparativ cu luna anterioara (plus 0,23%), aproape 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor…

- ”La 31 mai 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 65,072 miliarde euro, fata de 62,511 miliarde euro la 30 aprilie 2024. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 4,444 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta constituite…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 1,375 miliarde de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat si una de certificate cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 62,511 miliarde euro, fata de 64,279 miliarde euro la 31 martie 2024. ”La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 62,511 miliarde euro, fata de 64,279…

- Un proiect de lege aflat la votul final in Camera Deputaților starnește controverse din cauza implicarii SRI in sistemul informatic al ANAF și al Ministerului Finanțelor. Un proiect de lege care vizeaza digitalizarea Fiscului și a Ministerului Finanțelor cu ajutorul Serviciului Roman de Informații…