Euro se vinde cu peste 5 lei, la casele de schimb valutar ale principalelor bănci comerciale La casele de schimb valutar ale bancilor comerciale, moneda unica europeana se vinde cu peste 5 lei, pentru persoanele fizice, iar lira sterlina la valoarea de peste 6,02 lei. Bancile comerciale au calculat cursurile lor valutare, la casele de schimb, raportat la cotațiile Bancii Naționale a Romaniei (BNR), din 21 iunie, ultima zi de tranzacți, […] The post Euro se vinde cu peste 5 lei, la casele de schimb valutar ale principalelor banci comerciale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

