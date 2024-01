Statul român riscă să piardă controlul la Hidroelectrica Statul roman risca sa piarda controlul la Hidroelectrica din cauza listarii la bursa impusa in PNRR. Pericolul survine dupa ce, Citigroup și Morgan Stanley au retrogradat succesiv Hidroelectrica, fapt ce a condus la scaderea pretului actiunilor companiei energetice. Ca atare, exista riscul iminent ca Hidroelectrica sa fie preluata ostil daca va fi vorba de o majorare de capital, deoarece statul roman nu dispune de resurse financiare pentru a concura cu eventuali investitori care ar putea investi in Hidroelectrica prin intermediul bursei. Fostul ministru Mircea Cosea (FOTO) considera ca „listarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

