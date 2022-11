Statul la stat. Lansat cu fast, programul „Rabla pentru becuri” este blocat complet. Instituțiile tac, nimeni nu-și asumă răspunderea Programul „Rabla pentru becuri” s-a ars inainte de a fi aprins. Dupa ce politicienii au anunțat cu mare fast ca romanii vor primi bani pentru a cumpara becuri economice cu led, și-au adus aminte ca Administrația Fondului de Mediu nu are un sistem informatic potrivit. Și totul s-a blocat, aici. Acum nimeni nu pare sa iși mai asume raspunderea pentru acest eșec. Atat ministrul Mediului, cat și șeful AFM pare ca au amuțit. Intre timp, in Romania se vand pe toate drumurile becuri cu filament, care oficial sunt interzise inca din 2018. Comercianții au gasit o portița legislativa și profita de ea din… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Rabla pentru Becuri” va fi lansat pana la sfarșitul acestei luni, afirma ministrul Mediului, Tanczos Barna. Cei care se inscriu in program primesc un voucher de 200 de lei cu care iși pot cumpara, de la magazinele autorizate, becuri LED, economice. Ei trebuie sa predea insa unul sau mai multe…

- Programul consta in schimbarea becurilor conventionale pe care le folosesc cei mai multi romani in locuinte si care au un consum mare de energie electrica, cu unele LED, ce consuma mult mai putin.Inscrierea se va face, ca si in cazul programului Rabla pentru electrocasnice, intr-o aplicatie electronica…

- Persoanele fizice interesate de schimbarea becurilor convenționale pe care le folosesc acum in locuințe, ce au un consum mare de energie electrica, cu unele LED, ce consuma mai puțin, vor putea primi de la stat vouchere in valoare de 200 de lei, potrivit unui proiect de ordin pus in dezbatere recent…

- Aduci un bec vechi și primești un voucher de 200 de lei pentru a cumpara unul mai eficient din punct de vedere energetic. Acesta este mecanismul programului „Rabla pentru becuri” propus de Administrația Fondului pentru Mediu. Potrivit ministrului Mediului, valoarea programului, care va fi lansat in…

- Facturi la energie: Care va fi noul mod de calcul și ce prevede programul Rabla pentru becuri Facturi la energie: Care va fi noul mod de calcul și ce prevede programul Rabla pentru becuri Modul in care se vor calcula facturile la energie ale romanilor este cea mai așteptata masura care ar putea fi luata…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a elaborat Ghidul Rabla pentru becuri, iar modificarea de buget pentru AFM, care va cuprinde inclusiv bugetul pentru Rabla becuri, va intra in sedinta de Guvern, probabil saptamana viitoare, a anuntat joi ministrul Mediului, Barna Tanczos.

- Mașinile mai vechi de 15 ani vor putea fi casate din septembrie. Statul da 3000 de lei pentru fiecare rabla. Condiții de inscriere Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți ca programul pentru casarea autovehiculelor uzate va fi lansat in septembrie. Persoanele fizice – proprietarii…

- De ce este Romania de obicei la coada statisticilor europene in materie de reciclare? De ce nu avem inca economia circulara despre care se vorbește atat de mult? Constantin Damov, presedintele Coalitiei pentru Economie Circulara și al Green Group, a realizat o analiza lucida și severa a problemelor…