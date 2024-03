Radu Opaina:”Asociația de proprietari poate interzice repartitoarele” Repartitoarele de caldura au iscat o mare discuție in societate, atat pro, cat și contra. Repartitoarele pot diminua factura la caldura, sunt obligatorii? Raspunsurile le ofera Radu Opaina, președintele Federației Asociaților de Proprietari din Romania, la Dialogurile Puterii . ”Statul ar trebui sa ne ofere soluții și sa aplice soluții care sa-l invețe pe om sa fie cinstit, mai ales cu vecinul lui, mai ales in comunitatea din blocuri, pentru ca a ne fura intre noi unii pe alții inseamna a ne distruge in timp, afirma Radu Opaina . Cei care se incalzesc improvizat cu aragazul sau cu energie electrica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul ni-l ofera Mirela Zivari, psiholog: ”Nu ar trebui sa ne preocupe faptul ca vin aceste valuri de noi modele cu nu știu ce unghii, nu știu ce buze sau nu știu ce ochi migdalați de pisica sau ca sunt la moda și ca trebuie sa-ți faci lifting nu știu de care. Astea vin și trec și au fost dintotdeauna…

- Comisia Europeana a dispus astazi recuperarea de catre Romania a ajutorului de stat in valoare de circa 34 de milioane de euro pe care statul roman l-a acordat companiei aeriene Blue Air pentru planurile sale de restructurare. Comisia spune ca a constatat ca aceste planuri sunt incompatibile cu normele…

- Doi primari din județul Prahova s-au dat singuri in judecata suparați ca, in trecut, Guvernul le-a inghețat indemnizațiile. „Pai ce, profesorii și medicii mananca cu doua guri și noi doar cu una?”, se intreaba unul dintre ei. Așa ca, și-au chemat in instanța Unitațile Aministrativ Teritoriale, deci…

- "Partidele politice (...) trebuie sa ia aceasta decizie undeva in doua saptamani, pentru ca, daca nu, atunci o sa avem niste dificultati majore, de a armoniza totusi aspectele legislative, in sensul ca sunt niste etape cu care se anunta alegerile, si europarlamentare, si cele locale, s.a.m.d. De aceea…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat marți, 16 ianuarie, ca statul roman a cheltuit peste 10 milioane de lei de la buget pentru a aduce in tara fugari, iar noul proiect, care prevede ca fugarii vor plati ei costurile, a fost pus in transparenta decizionala.„Din momentul in care legea va fi…

- Romania a ajuns la contraperformanța de a construi tribuna unui stadion cu doar patru muncitori. Unul masoara caramizile, unul le taie, unul le zidește iar al patrulea face și el ce poate. Nu este o gluma. Se intampla in Teleorman unde stadionul municipal din Alexandria ar fi trebuit sa fie gata inca…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania solicita guvernului sa respecte legislatia in vigoare si sa majoreze, conform legii si angajamentelor asumate prin PNRR, contributia la Pilonul II la 4,75% din suma care se retine din veniturile angajatilor pentru pensii. Intr-un comunicat, reprezentantii…