Statul român, umilit de toate instituțiile justiției din UE Incalcand flagrant legile interne, CEDO a obligat statul roman sa achite datoriile mai vechi catre firme straine ale unor intreprinderi publice intrate de ani de zile in faliment. Deși autoritațile romane au incercat sa obțina dreptatea la toate forurile UE, in final, Romania a fost forțata sa plateasca integral datorii de 5 ori mai mari, […] The post Statul roman, umilit de toate instituțiile justiției din UE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Știți cați bani a cheltuit anul trecut statul roman cu aducerea ???????????????????????????????????? inapoi in țara? Peste ???????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????? din banii cetațenilor onesti care iși platesc la timp taxele și impozitele. Cum a fost posibil acest lucru? In ultimii…

- "Cultura in Romania a fost, din nefericire, cronic subfinantata. Inclusiv bugetul Ministerului Culturii din Romania, raportat la Produsul Intern Brut, este mai mic decat in alte tari, care au inteles valoarea domeniului cultural. Aceasta subfinantare cronica a culturii evident ca s-a rasfrant si asupra…

- Presedintele USR Constanta si fost ministru al Justitiei considera ca adevarata miza pentru romani era de a intra in Schengen cu granitele terestre, pentru ca aici erau marile probleme, aici sunt cozile, aici se pierd foarte multi bani anual Stelian Ion considera ca trebuie vazute toate conditiile pe…

- Politistii romani si partenerii din statele aflate in zona de libera circulatie europeana au depistat saptamana trecuta peste 800 de persoane, in urma unor semnalari din sistemul informatic Schengen, si au pus in aplicare aproape 20 de mandate de arestare. De altfel, anul acesta, peste o mie de persoane…

- Ministerul Finanțelor a lansat o campanie de informare publica despre implementarea sistemului național privind factura electronica RO e-Factura incepand cu 1 ianuarie 2024. Atat campania radio-TV, cat și sistemul e-Factura au mari șanse sa bulverseze mediul de afaceri. Pentru ca Ministerul Finanțelor…

- Interes enorm din partea primariilor pentru fondurile destinate investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum, de la Ministerul Mediului. In prima zi au fost deja depuse peste 700 de aplicații, ceea ce acopera 70% din bugetul de aproape 1,8…

- Dosarul vaccinurilor anti-Covid devine ideologic, conține o acuzație la adresa tuturor celor care considera ca nu cu ceai de coada șoricelului puteai sa te lupți cu virusul, declara la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. DNA ancheteaza numarul mare de vaccinuri achiziționate in…

- Ministra Justitiei Alina Gorghiu a precizat, vineri, ca declaratiile liderului USR Catalin Drula sunt „nocive pentru statul de drept din Romania si faptul ca sugereaza ca DNA este un instrument politic aduce foarte multa toxicitate in societatea romaneasca”.Ea a adaugat ca Drula a reinviat practic…