Starea lui Nicu Covaci este stabilă, ”însă veștile nu sunt bune” Starea lui Nicu este stabila, urmeaza tratamentul, este sub cea mai buna ingrijire, insa ”veștile nu sunt bune”, precizeaza pe pagina oficiala de Facebook Phoenix Transsylvania, care, așa cum a promis, ne ține la curent in privința starii lui de sanatate. ”Oameni buni, ne-au parvenit rezultatele finale si fara echivoc ale analizei situatiei medicale a lui Nicu. Vom tine sub discretie Diagnosticul, insa vestile nu sunt bune. Starea lui Nicu este stabila, urmeaza cursul tratamentului si este sub cea mai buna ingrijire posibila! Conditia medicala nu ii permite vizite, inclusiv noi limitam contactul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

