Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului se reorganizează Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea agentiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism. Actul normativ stabileste o serie de masuri care sa permita desfasurarea, in cel mai scurt timp, intr-un nou cadru organizatoric, a activitatilor ce vizeaza stimularea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi mici si mijlocii si autorizarea in turism, care sa se alinieze nevoilor antreprenorilor si structurilor turistice. Astfel, sunt infiintate agentiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism (ATIMMT),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

