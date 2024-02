Care sunt orașele unde se înființează agenţii pentru IMM-uri și turism Guvernul inființeaza trei agentii teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism la Ploiești, Constanța și Brașov, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea acestora aflandu-se pe ordinea de zi a ședinței de miercuri. Astel, vor lua naștere mai multe agenții pentru IMM-uri și turism in municipii importante. Este vorba de Agentia teritoriala pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism Ploiesti, Agentia teritoriala pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism Constanta si Agentia teritoriala pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism Brasov, prin fuziunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

