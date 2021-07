Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat, vineri, ca a transmis catre Comitetul local pentru situatii de urgenta acordul pentru declararea starii de alerta in Sectorul 1 in privinta neridicarii deseurilor.In urma cu doar cateva minute, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat faptul ca a trimis…

- Strazile sectorului 1 sunt pline de deșeuri. Dupa cele menajere, au aparut mormane intregi de deșeuri din construcții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, joi, ca este in analiza solicitarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1 pentru declararea starii de alerta. „In…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, i-a comunicat primarului Clotilde Armand refuzul sau de a institui starea de alerta in Sectorul 1. Stoica a dezvaluit și cum a reacționat primarul la aflarea veștii. Citește și: Prefectul Capitalei, veste proasta pentru Clotilde Armand: 'Nu-mi dau acordul…

- Dupa un an de restricții, de marți, 1 Iunie, ar trebui sa incepem sa ne intoarcem la viata normala. Cu multe conditii, insa, si cu mai multe drepturi pentru vaccinati. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat la Antena 3 cum se vor aplica noile masuri in vigoare de marți. “Cei care vor sa participe…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat greșit cifrele campaniei de vaccinare in Capitala. Luni dimineața spunea ca sunt 1,2 milioane de persoane vaccinate in București, ceea ce ar fi insemnat ca jumatate din populația Capitalei s-a imunizat. Pe seara insa, a numarat mai bine și a admis ca cifra…

- Starea de alerta s-a prelungit cu inca 30 de zile incepand cu data de 13 mai, dar vestile legate de relaxare sunt din ce in ce mai bune. Prefectul Capitalei a anunțat, joi, noile masuri. El susține ca daca rata de infectare scade sub 1 la mia de locuitori in aceasta saptamana, analizele specialiștilor…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca in noaptea de Inviere nu sunt permise petrecerile nici macar acasa. Avertismentul a fost lansat dupa ce restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 au fost relaxate in Bucuresti. Prefectul Capitalei a atras atentia ca, in cazul in care vor fi descoperite…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca, potrivit datelor centralizate duminica, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucuresti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerand ca este „foarte posibil” ca indicele de infectare sa scada sub 3,5 la mie zilele urmatoare, „poate…