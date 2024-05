Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum anunța oficial Comisia Europeana, se prefigureaza noi ajutoare de stat pentru fermieri, crescatori animale care sa compenseze pierderile suferite pe fondul razboiului din Ucraina. The post BANI PENTRU FERMIERI Noi ajutoare de stat pentru fermieri, crescatori animale first appeared on Informatia…

- Comisia Europeana a trimis statelor membre propunerea de prelungire a masurilor privind ajutorul de stat, dupa ce ele fusesera aprobate in 2022, ca urmare a crizei declansate de razboiul din Ucraina. Prelungirea are termen final 30 iunie, iar tarile Uniunii Europene pot acorda ajutoare de stat pentru…

- Schema reintrodusa a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru ajutoarele de stat adoptat de Comisie la 9 martie 2023 si modificat la 20 noiembrie 2023, potrivit comunicatului de presa al Executivului european. Comisia Europeana a aprobat schema initiala la 9 septembrie…

- Desfasurarea unor forte terestre in Ucraina de catre o țara NATO nu inseamna ca alte tari din Alianta Nord-Atlantica devin in mod automat parti la conflict, considera Serviciul de cercetari al Bundestagului (camera inferioara a parlamentului federal german), relateaza DPA, preluat de Agerpres.

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutoare in valoare de 86,9 milioane euro (170 milioane leva) notificata de Bulgaria pentru sprijinirea fermierilor, in contextul razboiului din Ucraina.

- In Romania, trecerea la ora de vara pentru anul 2024 se va efectua conform tradiției in ultima duminica a lunii martie, ceea ce implica ajustarea ceasurilor cu o ora inainte, de la 3:00 la 4:00 dimineața. In ciuda solicitarilor Comisiei Europene adresate statelor membre de a elimina practica schimbarii…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, obține o victorie la Bruxelles, in baza solicitarilor formulate de fermieri. Comisarul european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, a transmis luni in Consiliul Agricultura si Pescuit ca exista posibilitatea de a face "modificari limitate si tintite" in actele…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au aprobat o prelungire - incepand din iunie - a scutirii de taxe vamale a importurilor agricole din Ucraina, insotita de ”mecanisme de salvgardare” consolidate in vederea unei limitari a impactului acestora, aflat in centrul unor manifestatii recente ale agricultorilor…