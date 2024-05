Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca judecatoarea lui Vlad Pascu, Ancuța Popoviciu, sa nu fie suspendata din funcție, un protest are loc astazi, 2 mai 2024, in Vama Veche. Oamenii nu sunt mulțumiți de modul in care se desfasoara procesul lui Vlad Pascu, tanarul…

- Un complet de cinci judecatori al Inaltei Curți de Casație și Justiție a respins, luni, recursul declarat de Inspecția Judiciara impotriva hotararii prin care Consiliul Superior al Magistraturii a declarat ca neintemeiata acțiunea disciplinara indreptata impotriva a doua judecatoare de la Judecatoria…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reactionat marti la afirmatiile primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, care a acuzat ca instantele de judecata sunt conduse de marionete PNL-PSD. Clotilde Armand a acuzat astfel faptul ca a fost schimbat judecatorul de la Curtea de Apel Bucuresti care analiza…

- La Adunarea Generala a Judecatorilor, Aliona Miron a fost aleasa membra a Consiliului Superior al Magistraturii. {{734153}}Cu 234 de voturi a fost aleasa pentru un mandat de 6 ani. Amintim ca astazi a avut loc Adunarea Generala a Judecatorilor. Alexandru Spoiala, de la Curtea de Apel Chișinau, a fost…

- Magistrații se vor intruni vineri, 1 martie, la Adunarea Generala a Judecatorilor. Potrivit unui comunicat de presa al CSM, in cadrul ședinței, Consiliul Superior al Magistraturii va prezenta un raport privind organizarea și funcționarea sistemului judecatoresc in anul 2023, noteaza Noi.md cu referire…

- Magistrații din toata țara sunt așteptați la Adunarea Generala a Judecatorilor. Evenimentul va avea loc pe 1 martie curent, incepand cu ora 10.00 și se va desfașura in incinta Palatului Republicii, anunța Consiliul Superior al Magistraturii.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunța scoaterea la concurs a posturilor de judecator și procuror. Vorbim despre peste 100 de posturi. Hotararea CSM pentru un nou concurs a fost luata la 6 februarie.Concursul se va desfașura in Bucuresti, in perioada februarie – iulie 2024 și vizeaza ocuparea…

- Curtea de Apel Chișinau a avut, anul trecut, pe rol 43.176 de dosare. Potrivit informațiilor prezentate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) evoluția volumului total al dosarelor a fost in creștere continua comparativ cu anii precedenți, dintre care 47% de cauze civile, 8% de contencios administrativ,…