- In zona verde de restrictii nu mai este nicio comuna. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Incidenta in Valea Lupului urca la 37,70, iar in municipiul Iasi a crescut pana la 20,85 cazuri/ 1000 locuitori. Cresterile sunt mai lente decat cele reportate saptamana trecuta. Cea mai mica rata…

- Incidenta cazurilor de coronavirus a ajuns la 28,79 la mia de locuitori in Valea Lupului, iar in municipiul Iasi a urcat la 16,82 la 1.000 de locuitori. In singura comuna pe verde din judet, Butea, rata de infectare evolueaza contra curentului: a scazut de la 0,94 la 0,71 cazuri de imbolnavire de Covid/1000…

- Incidenta in municipiul Iasi a urcat la 14,29 cazuri la mie, de la 12,97, cat s-a raportat ieri. Vedeti situatia din fiecare localitate a judetului: Trei comune au rate de infectare cumulate peste 20 de cazuri/1000 locuitori: Valea Lupului (24,33), Rediu (23,55) si Miroslava (22,34). In doar cinci comune…

- Incidenta cazurilor de Covid continua sa creasca in judetul Iasi. In municipiul-resedinta a ajuns la 4,70. Situatia este mai grava in unele comune. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Cel mai rau scenariu este in localitatile Valea Lupului (7,66), Miroslava (7,17), Rediu (6,83), Ciurea…

- In Valea Lupului, incidenta cazurilor de Covid a trecut de 7 (7,06), iar in Rediu (6,95) si in Miroslava (6,79) se apropie de aceasta valoare. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: 4,43 este incidenta in municipiul Iasi.

- Rata de infectare continua sa urce in municipiul Iasi: 3,66 cazuri la mie, de la 3,23, valoare raportata ieri. Incidenta cumulata in ultimele 14 zile pe judet a crescut pana la 2,55 cazuri de imbolnavire de Covid la 1000 de locuitori. Vedeti situatia din fiecare localitate in parte: Cinci comune, toate…

- Mircesti este prima comuna din judet care depaseste pragul de 3 cazuri de imbolnavire de Covid/ 1000 locuitori. Miroslava are o incidenta de 2,8 cazuri la mie, iar Probota, 2,51. In municipiu Iasi, rata de infectare a ajuns la 1,69. In 20 de comune nu s-a semnalat niciun caz de imbolnavire in ultimele…

- Toate cele cinci orase din judetul Iasi sunt in scenariul verde. Vedeti situatia din fiecare localitate a judetului in parte: Doar in Valea Lupului incidenta e mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori. Zece comune din judet au rata de infectare 0.