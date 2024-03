Polițiști de la Rutieră din Iași, trimiși în judecată pentru luare de mită. Ce șpăgi primeau Trei polițilști din județul Iași au fost trimiș in judecata, dupa ce au fost prinși de mai multe ori luand mita. De asemenea, in același dosar sunt judecați și alți 6 inculpați, conducatori auto, pentru savarșirea infracțiunii de dare de mita. In urma cercetarilor, oamenii legii au constat ca unul dintre inculpați, agent de poliție la Rutiera in cadrul Postului de Politie Lespezi din judetul Iasi a pretins și primit sume de bani de la conducatorii auto pe care-i oprea in trafic pentru a nu-i sanctiona contraventional. Polițiști de la Rutiera din Iași, trimiși in judecata pentru luare de mita Astfel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au dispus trimiterea in judecata a trei agenti de politie, care sunt acuzati de Directia Generala Anticoruptie de luare de mita in forma continuata, aceeasi masura fiind luata si in cazul a sase soferi care sunt cercetati in acelasi dosar…

- Trei agenti de Politie din Iasi - doi de la Postul de Politie Lespezi si unu de la Postul de Politie Cristesti - au fost trimisi in judecata pentru luare de mita, fiind suspectati ca au primit, in mai multe randuri, de la soferi prinsi incalcand codul rutier, bani sau bunuri, precum alcool. Alaturi…

- Directorul unei societați de stat de drumuri și poduri din Barlad a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Acesta ar fi primit 100.000 de lei de la un om de afaceri, o parte din bani fiindu-i puși in frigiderul din birou. Procurorii DNA Iași au dispus trimiterea in judecata,…

- Procurorii DNA Timisoara au finalizat un dosar privind fapte de coruptie legate de eliberarea permiselor de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Arad.”In acest dosar au fost trimisi in judecata noua inculpati, intre care…

- DNA a anuntat, joi, trimiterea in judecata a noua persoane, intre care cinci angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), acuzati de fapte de coruptie legate de eliberarea permiselor de conducere.

- Ies la iveala detalii incredibile din dosarul de mita pentru permise, din Arad. Cinci polițiști examinatori și doi instructori auto au fost trimiși in judecata de DNA, pentru ca ar fi luat șpaga de la cei care iși doreau sa devina șoferi cu acte in regula. Luau intre 200 și 400 de euro pentru fiecare…

- Cinci politisti ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Arad, intre care si un comisar sef, au fost trimisi in judecata pentru luare de mita de DNA. Potrivit procurorilor, acestia incasau pana la 400 de euro pentru fraudarea examenelor practice. Politistii…

- Serviciul Teritorial Iași al Direcției Naționale Anticorupție a dispus trimiterea in judecata a președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, pentru luare de mita, și a expertului Radu Judele, pentru luare de mita și trafic de influența.