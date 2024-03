IGPR Infotrafic:Situatia traficului la ora 06:15 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a vreunui eveniment rutier. Ceata reduce vizibilitatea sub 200 metri, izolat sub 50 metri, pe raza judetelor Buzau, Gorj, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui si Valcea. La nivelul tarii se circula, in general, pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitatii sub forma de ploaie in z ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cucirculatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteonefavorabile. Estes emnalata ceata, care scade vizibilitatea in trafic sub…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile. Pe autostrazile A1 Bucuresti Pitesti, A2 Bucuresti Constanta,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13E Covasna Sfantu Gheorghe, in zona localitatii Pachia, judetul Covasna, un microbuz de transport persoane in care se afla doar soferul a parasit partea carosabila si a intrat in sant. Conducatorul auto a suferit leziuni…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza cresterii debitul raului Suceava, terasamentul podului provizoriu creat peste DN 2H s a surpat, in localitatea Milisauti, judetul Suceava. Circulatia rutiera este deviata pe rute ocolitoare. Ceata reduce vizibilitatea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile ninsoare viscolita , sunt impuse urmatoarele restrictii de circulatie: DRUMURI NATIONALE CU CIRCULATIA OPRITA1. DN 23B Stupina Ciorasti, judetul Vrancea2. DN 28A Targu Frumos…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile ninsoare viscolita , sunt impuse urmatoarele restrictii de circulatie: DRUMURI NATIONALE CU CIRCULATIA OPRITA1. DN 15D, localitatea Gadinti, judetul Neamt2. DN 23B, intre loc.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza carosabilului acoperit cu zapada, doua autotrenuri si o autoutilitara de 3,5 tone au ramas imobilizate pe partea carosabila, pe DN 15D, in localitatea Gadinti, judetul Neamt, astfel ca circulatia rutiera este blocata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72 Targoviste Gaesti, in zona localitatii Dragodana, judetul Dambovita, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, soldat cu ranirea usoara a unei persoane, ce este evaluata medical. Traficul…