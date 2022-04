Sprijinul financiar de mii de euro – miza a sute de prahoveni care produc legume în spații protejate Primele rosii timpurii se vor regasi in pietele din judet la inceputul lunii mai N. Dumitrescu Programul guvernamental ce vizeaza producția de legume in spații protejate, in mod special in solar, s-a dovedit a fi de interes pentru prahoveni și anul acesta, miza fiind sprijinul financiar de mii de euro. Astfel, potrivit conducerii Direcției pentru Agricultura Județeana (DAJ) Prahova, la nivelul județului, in cadrul Programului de susținere a producției de legume in spații protejate pentru anul 2022- in fapt o extindere a celui supranumit ”Tomata”, așa cum era cunoscut de catre agricultori- au… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

