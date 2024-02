In acest an, producatorii de legume in spații protejate primesc mai multe subvenții prin intermediul programului Tomata, dar și al programului pentru susținerea de legume in spații protejate. Primele sume vor intra in conturile producatorilor de legume la finele lunii februarie și reprezinta cei 1.000 de euro pentru producția realizata in Ciclul II de producție din 2023. Programul Tomata, defalcat in doua etape In cadrul Programului Tomata se vor plati 1.500 euro/1.000 euro mp pe beneficiar pana pe data 30 iunie pe cadrul temporar de criza ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. Aceeași…