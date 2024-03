Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Ordonanta de urgenta privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea partiala a pierderilor la cultura de tomate in spatii protejate si cultura de usturoi, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Actul normativ vizeaza acordarea…

- Conform comunicatului de presa al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, actul normativ vizeaza acordarea unor ajutoare de stat pe baza unei scheme de sustinere financiara, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, avand ca obiective: a) asigurarea unui…

- Zi cruciala pentru miile de protestatari din toata țara. Fermierii care au fost numiți instigatori au ajuns la Ministerul Agriculturii, acolo unde au fost convocați de Florin Barbu. La inceputul discuțiilor ministrul și-a schimbat discursul și a spus ca de fapt fermierii raman tot fermieri. Revolta…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, marți, mai multe masuri pentru susținerea crescatorilor de bovine, in acest an, cum ar fi sprijinul pentru vacile de carne sau pentru furaje. Ministerul Agriculturii si reprezentantii asociatiilor crescatorilor de vaci au ajuns, astazi, la un consens…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- "Am avut discutie cu toate formele asociative. Incepand de luni incepem discutiile pe revendicarile pe care dansii le au. A fost solicitarea acestor asociatii sa ii las pana vineri sa discute cu toti membrii din tara si ulterior, de luni, sa ne intalnim si sa punem in practica prin actele normative…

- Ministrul a anunțat ca a programat pentru saptamana viitoare o intalnire cu toate asociațiile și federațiile fermierilor, in cadrul careia va prezenta programele pe care Ministerul Agriculturii le are pregatite pentru acest an. Astfel, se va oferi spațiu pentru discuții și pentru abordarea problemelor…

- ”Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alaturat si cativa fermieri, pana in acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru ca nicio asociatie nu isi asuma acest protest. Din informatiile aparute in spatiul public, am vazut ca problemele pe care…