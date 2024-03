Lansarea de rachete antigrindină, monitorizată strict și doar în cazuri excepționale în Prahova și Vaslui Victorie importanta a fermierilor: lansarea de rachete antigrindina va fi monitorizata strict in județele Prahova, Vrancea, Buzau, Iași și Vaslui, iar tragerile nu se vor efectua decat cu acordul expres al ministrului Agriculturii și doar in cazuri excepționale și justificate. Anunțul cu privire la monitorizarea lansarilor de rachete antigrindina a fost facut de catre Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania (FAPPR), in urma intalnirii de joi de la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Intalnirea a fost organizata la cererea reprezentanților Forumului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

