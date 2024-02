Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza Targul de Dragobete, in curtea institutiei, in perioada 23 – 25 februarie 2004, cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia, a anuntat marti MADR. Expozantii vor oferi consumatorilor o gama variata de produse traditionale,…

- Proiectul „Step Hear – ghidul nevazatorilor in oficiile poștale” va fi lansat vineri la Oficiul Poștal Brașov 1 . Compania Naționala Poșta Romana – Sucursala Brașov va informeaza ca vineri, 16 februarie 2024ora 10:30, la sediul Oficiului Poștal Brașov 1, strada Nicolae Iorga nr.1 Brașov, va avea loc…

- 24 de județe din țara sunt duminica, pana la ora 22.00, sub avertizare Cod galben de vant.Potrivit ANM, sunt vizate județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Gorj, Mehedinți, Galați, Braila, Ialomița,…

- Europe Direct Regiunea Centru susținut de structura gazda, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru și de Comisia Europeana, iși continua activitațile de informare europeana adresate celor pes-te 2 milioane de cetațeni din cele șase județe din Regiunea Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș…

- Mai multe regiuni din Romania se afla sub avertizare de cod Galben de vreme rea. Pe Valea Oltului ninge abundent, iar un strat gros de zapada s-a așternut. „Utilajele de deszapezire ale SDN Valcea acționeaza pe DN 7A! Pe sectorul de drum cuprins intre Voineasa și Obarșia Lotrului, pe DN 7A, se inregistreaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod portocaliu de viscol, incepand de vineri, 22 decembrie a.c., de la ora 18.00, pana duminica, 24 decembrie a.c., la ora 10.00, pentru zona montana inalta – judetele Valcea, Gorj, Mehedinti, dar și Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava,…

- Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 13 judete si local sunt conditii de formare a poleiului, carosabilul devenind alunecos, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic, potrivit Agerpres.Este vorba de judetele Alba,…