Aproape jumătate dintre mamele mai tinere de 14 ani din UE se află în România In Romania, in 2022, erau inregistrate peste 7.000 de mame minore , releva documente al Ministerului Familiei , potrivit carora numarul acestora a fost cu 4,40% mai mic fata de cel din 2021. Date ale Institutului National de Statistica indica faptul ca, in 2021, aproape o treime dintre mamele minore din statele UE erau din Romania. Cele mai recente date arata ca, la nivel national, in 2022, erau inregistrate 7.120 de mame minore. Cele mai multe dintre acestea se gaseau in judetul Mures – 465, urmat de Bihor – 341, Brasov – 332, Dolj – 332 și Bacau – 282. Judetele Arges, Bacau, Calarasi Constanta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

