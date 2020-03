Stiri pe aceeasi tema

- Masurile luate de autoritați in lupta impotriva raspandirii coronavirusului afecteaza și bolnavii cu alte afecțiuni. Conform ordinelor venite de la nivel central, unitațile medicale iși reorganizeaza activitatea, pentru a fi pregatite in cazul creșterii exponențiale a cazurilor de persoane infectate…

- Asistentele și medicii de la Spitalul Municipal Falticeni au fost chemați astazi la munca. Directorul medical a declarat pentru Libertatea ca au fost lasați acasa doar cei din secția medicului infectat, dar sursele susțin ca nu au fost testați nici ei, din cauza crizei de la Suceava.Un medic de pe secția…

- Un medic internist de la Spitalul Municipal Falticeni a fost confirmat, sambata, pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Managerul Spitalului Municipal, dr. Vlad Morariu, a declarat ca medicul, care lucreaza la secția Medicina Interna, are o forma ușoara de boala și urmeaza tratament la domiciliu.…

- Urgențele medicale vor fi triate de luni, 16 martie, incepand cu ora 13.00, intr-un cort instalat in parcarea din zona Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Managerul spitalului, Vasile Rimbu, a declarat, luni, ca va exista și un al doilea ...

- In acest sfarsit de saptamana, la UPU Pediatrie s-au prezentat 11 copii, cu varste cuprinse intre 1 si 12 ani, care, in urma testului rapid de gripa, au fost diagnosticati cu gripa de tip A si B.

- In acest sfarșit de saptamana, la UPU Pediatrie s-au prezentat 11 copii, cu varste cuprinse intre 1 și 12 ani, care, in urma testului rapid de gripa, au fost diagnosticați cu gripa de tip A și B. Copiii prezentau, febra foarte mare, cefalee, unii chiar și varsaturi. Unii dintre acestia au ramas internati…

- Spitalul Municipal din Blaj a inceput anul 2020 cu șase medici noi, care vor asigura desfașurarea unui act medical de inalta calitate. „De la 1 ianuarie 2020, la Spitalul Municipal Blaj și-au inceput activitatea șase noi medici: Dr. Presecan Alexandra Ioana (Pediatrie), Dr. Ghișa Andreea Maria (Pediatrie),…

- Intervenții chirurgicale realizate in premiera de medicii din Maternitatea Buzau. In unitatea medicala s-a realizat prima histerectomie totala cu anexectomie bilaterala laparoscopic la o pacienta in varsta de 45 de ani, care avea o patologie a uterului și a ovarelor. Aceasta operație a fost efectuata…