Decizie scandaloasă în dosarul angajărilor pe bani de la Spitalul Județean Botoșani. Inculpatele se pot întoarce la muncă Claudia Malancea și Marinela Preda au fost eliberate recent din arestul la domiciliu.Cele doua ar urma sa iși desfașoare activitatea la Compartimentul de Primiri Urgențe a Secției de Pediatrie, respectiv la Secția de Obstetrica și Ginecologie unde exista secții de terapie intensiva.Conducerea Spitalului Județean urmeaza sa stabileasca locațiile pentru fiecare dintre cele doua, pentru ca nu au voie sa comunice direct sau indirect una cu cealalta.Dosarul in care sunt anchetate cele doua a ajuns in atenția publicului in luna decembrie a anului trecut, cand politistii au descins in zeci de locatii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

