Compania suedeza OX2, care si-a inceput activitatea pe piata din Romania in anul 2021, poarta discutii cu investitori pentru a incheia prima tranzactie in Romania si anunta ca a obtinut avizele tehnice de racordare de la Transelectrica pentru patru proiecte de parcuri eoliene, cu o capacitate totala de 572 MW. „Compania a obtinut la finalul anului trecut autorizatia de construire pentru cel mai avansat proiect din portofoliu, cu o capacitate instalata de 99 MW si care detine contract de racordare din martie 2023. Lucrarile vor incepe in prima parte a anului, iar obiectivul este ca parcul eolian…