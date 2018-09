Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, fost premier al Romaniei, a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de George Maior, fara a spune cand a fost realizata. In aceeași fotografie, in fundal, apare și Laura Codruța Kovesi, la un eveniment ce pare a fi privat,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a numit-o interimar in funcția de șef al DNA pe procuroarea Anca Jurma, o apropiata a Laurei Codruța Kovesi, cu legaturi profesionale extrem de stranse in structurile de justiție al Comisiei Europene. Anca Jurma vine ca interimar din poziția de consilier…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis, joi, la Bruxelles, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ingrijorarea sa fața de refuzul lui Klaus Iohannis de a respecta decizia Curții Constituționale pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi. Calin Popescu Tariceanu…

- Respingerea moțiunii de cenzura impotriva guvernului Dancila este ultimul eșec dintr-un lung șir inregistrat de opoziție, scriu jurnaliștii de la G4Media. Cu doar 166 de voturi exprimate in favoarea moțiunii din 233 necesare, PNL, USR și PMP au expus inca o data slabiciunea opoziției in Parlament și…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir l-a acuzat pe Daniel Horodniceanu de incompetenta, spunandu-i ca, daca tacea, filosof ramanea. Daniel Dragomir a comentat, pe contul sau de Facebook, declarațiile uluitoare ale sefului delegat al DIICOT, al carui mandat a expirat. Acesta a afirmat ca modificarile codurilor…

- Indemnurile politicienilor la revolte in strada provoaca reacții și gesturi extreme pentru protestatarii #rezist. Un bucureștean care dorește sa participe la manifestațiile din Piața Victoriei și-a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu o arma automata in mana scriind „Fara penali in funcții…

- Tenismena romana Simona Halep a anuntat, miercuri, printr-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, ca nu va participa la turneul de la Eastbourne, concurs pregatitor pentru Wimbledon, deși fusese inclus initial in programul sau dupa victoria de la Roland Garros. Simona Halep le-a transmis fanilor…