Stiri pe aceeasi tema

- Otelu Rosu si UCM Resita au sansa sa prinda iar viata, a scris, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina de Facebook, dupa vizita sa in judetul Caras-Severin. „Sunt investitii romanesti care vor contribui la dezvoltarea Romaniei din mai multe sectoare! Fie ca…

- Intr-o localitate din Romania, un loc de munca atragator pentru șoferi este in cadrul companiilor lui Dorinel Umbrarescu, cunoscut sub numele de „Regele Asfaltului”. Acesta ofera salarii generoase, iar potrivit prefectului local, un șofer la compania sa poate caștiga mai mult decat chiar el. Compania…

- ”Ne dorim extinderea cooperarii cu partenerii emiratezi pentru Portul Constanta! Acesta este mesajul pe care l-am avut astazi in cadrul intrevederii, de la Abu Dhabi, cu cei din conducerea companiei DP World (Dubai Ports)”, spune ministrul Transporturilor pe Facebook. Sorin Grindeanu arata ca proiectul…

- ”Portul Constanta a devenit cel mai important hub de distributie a marfurilor la Marea Neagra pentru Europa Centrala si de Est! Dezvoltarea capacitatii acestuia este absolut necesara pentru intarirea rolului cheie de platforma logistica, in perspectiva procesului de redresare si reconstructie a Ucrainei”,…

- „Am discutat astazi, la Abu Dhabi, despre extinderea parteneriatului dintre Romania si Emiratele Arabe Unite. Propunerile noastre au vizat in special sectoarele aerian, rutier si feroviar. Mai exact, Romania isi doreste expertiza si finantare pentru o serie de proiecte de interes international. Astfel,…

- ”Start modernizarii Lotului 4 (54,25 km) al liniei feroviare Caransebes-Timisoara-Arad! Am emis astazi Autorizatia de Construire pentru lucrarile pe cei 48,08 km, intre Ronat Triaj si Arad, dar si pe cei 6,17 km de cale ferata dintre Aradu Nou si Glogovat”, scrie ministrul pe Facebook. Sorin Grindeanu…

- „Localitatea Slatina-Timis (judetul Caras-Severin) va avea acces la Drumul Expres Filiasi-Lugoj! Impreuna cu reprezentantii CNAIR am discutat astazi cu proiectantul sectorului de drum Domasnea-Caransebes si am stabilit sa gasim solutii pentru valorificarea potentialului turistic al zonei. Astfel in…

- ”Am vizitat santierul drumului expres DEx16, care face legatura intre Oradea si autostrada A3. Constructorul a reusit sa predea lucrarea in timp util, cu o luna inainte de termenul stabilit. Lucrul la acest proiect a fost inceput in perioada in care ministru al Transporturilor era liberalul Lucian Bode.…