Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, memorandumul semnat intre Ministerul Transporturilor din Romania si MAE din Ungaria, care are ca scop asigurarea unui trafic feroviar international fluent intre cele doua tari, a...

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca s-a aprobat memorandumul intre Romania și Ungaria pentru a se reface legatura feroviara intre Timișoara și Szeged. Pe termen lung este in plan și construcția unei linii feroviare de mare viteza intre București și Budapesta, proiect convenit…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din Romania și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria au semnat un memorandum pentru restabilirea legaturii feroviare intre Timișoara și Szeged. Memorandumul a fost aprobat joi de Guvern. Guvernul a aprobat joi memorandumul semnat intre…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, in conformitate cu legislația actuala, in ședința de Guvern din 4 iulie 2024, au fost aprobate noua Hotarari de Guvern referitoare la numirea unor noi consuli generali și șefi de oficii consulare de cariera cu rang de consulat general. Cine sunt cei 9 aleși…

- Romania se confrunta cu o serie de probleme majore in transporturile sale, cu impact semnificativ asupra calatorilor și a economiei in aceasta perioada aglomerata de vara. Ministerul Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu, gestioneaza atat de eficient contractele și relația cu Bulgaria incat, in…

- CFR Calatori are nevoie de aproape 500 de unitati de transport pentru a face fata cererii tot mai mari din ultimii 2-3 ani, astfel ca are in derulare o licitatie de inchiriere de automotoare diesel pe o perioada de 3-5 ani, a declarat, marti, directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa. Acesta…

- Otelu Rosu si UCM Resita au sansa sa prinda iar viata, a scris, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina de Facebook, dupa vizita sa in judetul Caras-Severin. „Sunt investitii romanesti care vor contribui la dezvoltarea Romaniei din mai multe sectoare! Fie ca…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de dublu vasle, categorie usoara, prin Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria). Este un titlu pe care campioanele noastre il așteapta de opt ani. Romancele erau campioane mondiale, insa din…