Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca nu are informatii conform carora camioanele care tranziteaza Romania, venind incarcate din Ucraina, ar avea prioritate la descarcarea marfurilor in Portul Constanta. El spune ca, daca i se aduce „cea mai mica dovada” ca lucrurile se intampla astfel,…

- ”E vorba de o situatie aparuta la Siret, unde, mi-a fost semnalat de catre ambasadorul turc in Romania, sunt cateva sute de camioane turcesti pe partea ucraineana, turcesti, repet, care fiind blocata vama nu pot sa tranziteze. S-a semnalat situatia ca au ramas fara apa, fara mancare”, a afirmat Sorin…

- ”In primul rand, am incercat sa inteleg de unde au pornit aceste proteste, din punctul meu de vedere, ca si prim ministru, ele sunt indreptatite si am sa va explic exact. Era evident. Nu sunt lucruri care au trenat sau pe care le-am facut eu in cele sase luni de mandat de prim ministru. Este o frustrare…

- Ciolacu: 'Transportatorii se plang de o companie de la Portul Constanța. Consiliul Concurenței trebuie sa intervina'Nu o sa acceptam creșteri de prețuri anormale, transmite premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. Șeful executivului someaza pe aceasta cale Consiliul Concurenței sa fie mult mai vigilent in…

- Vizan, numit din pix in luna august a anului trecut, a avut nevoie de aproape un an pentru a-si da seama ca portul trebuie dezvoltat chiar in perioada razboiului din Ucraina, cand fluxul de nave e maxim. Potrivit unui raport aparut in presa locala, Portul Constanța a inregistrat o creștere a traficului…

- ”De astazi, navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat iar sistemul de balizaj va permite navelor sa navigheze in conditii de siguranta 24 de ore din 24”, a transmis ministrul Transporturilor. Grindeanu a aratat ca ”este un pas extrem de important…

- ”De astazi, navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat iar sistemul de balizaj va permite navelor sa navigheze in conditii de siguranta 24 de ore din 24”, a transmis ministrul Transporturilor. Grindeanu a aratat ca ”este un pas extrem de important…

- In cadrul intalnirii, au fost abordate teme de interes major pentru dezvoltarea componentei economice din cadrul parteneriatului strategic dintre Romania și SUA, precum: dezvoltarea infrastructurii Portului Constanța, ca obiectiv de mare importanța strategica in noua conjunctura geopolitica, implicațiile…