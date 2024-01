Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Jurnalul de Seara, de la Digi24, ca nu exista regim preferențial pentru camioanele din Ucraina in Portul Constanța. De asemenea, a mai explicat ca daca primește vreo dovada ca acest lucru s-a intamplat va destitui toata conducerea Portului.…

- Declarațiile au fost facute dupa ce un reprezentant al fermierilor l-a intrebat pe ministrul Transporturilor daca are cunoștința de faptul ca in Portul Constanța TIR-urile romanești sunt nevoite sa aștepte zile la rand, in timp ce autocamioanele din Ucraina ar avea prioritate. In replica, acesta a spus…

- ”De astazi, navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat iar sistemul de balizaj va permite navelor sa navigheze in conditii de siguranta 24 de ore din 24”, a transmis ministrul Transporturilor. Grindeanu a aratat ca ”este un pas extrem de important…