- Oana Radu este una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca a apelat la medici deoarece a avut nevoie de perfuzii cu vitamine. Cantareața are destul de multe evenimente in ultima perioada, iar acest lucru i-a afectat sanatatea.

- Elena Merișoreanu este una dintre artistele care nu are nevoie de prea multe descrieri, asta fiindca a cucerit Romania de-a lungul anilor cu piesele sale. Ei bine insa, de o vreme incoace ii tot bat problemele de sanatate in ușa, astfel ca a ajuns de mai multe ori pe mainile medicilor. Iata cum arata…

- Ramona Manole a ajuns din nou pe mainile medicilor esteticieni. Ei bine, de data aceasta nu a fost vorba despre o operație estetica sau despre o noua intervenție pentru infrumusețare. Cantareața a povestit ca a ascultat sfatul fanilor ei și a decis sa renunțe la acidul din buze. Iata cum arata acum…

- Andra e una dintre cele mai iubite cantarețe și vedete de televiziune. Saptamanal apare pe micul ecran, in calitate de jurat la „Romanii au talent”. Chiar daca fanii o felicita des pentru felul in care arata, artista s-a declarat nemulțumita de fizicul ei, vrea neaparat sa mai slabeasca. Invitata recent…

- In Saptamana Mare, Paula Seling a susținut un concert de pricesne la Catedrala Ortodoxa Sfantul Nicolae din Nasaud, apoi un alt concert la Biserica Ortodoxa Sf. Mare Mucenic Mina din Brașov. Artista a anunțat și ca va lansa o melodie religioasa inchinata Maicii Domnului. Paula Seling i-a incantat pe…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rodica Mitran a marturisit ca a fost „atacata” de mai mulți colegi din lumea muzicii populare. Cum gestioneaza artista aceasta situație, dupa aproape 40 de ani de cariera. Cantareața a fost afectata multa vreme din cauza rautaților spuse de cei din jur.

- Nunta mare in showbiz in curand. Nicole Cherry urmeaza sa se casatoreasca, iar cantareața a oferit detalii despre evenimentul care va avea loc in luna mai. Artista va spune DA chiar in ziua in care iși va boteza și fetița, pe micuța Anastasia.