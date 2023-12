Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea participa zilele acestea la turneul demonstrativ World Tennis League, o competiție neafiliata ATP și WTA, ce are loc la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, intre 21 și 24 decembrie. Romanca a caștigat joi primele doua confruntari de dublu in care a jucat alaturi de Fritz și Rybakina.Evenimentul…

- Sorana Cirstea este și in aceasta saptamana jucatoarea din Romania cu cea mai buna clasare din ierarhia WTA (locul 26). Ierarhia este condusa de Iga Swiatek, poloneza fiind urmata de Aryna Sabalenka și Coco Gauff.

- Sorana Cirstea continua sa fie jucatoarea din Romania clasata cel mai bine in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Ea se mentine pe locul 26, cu 1765 de puncte, potrivit news.roAna Bogdan este pe locul 67, cu 942 puncte,.Irina Begu este pe 76, cu 888 de puncte, iar in top 100 se mai afla Jaqueline…

- Sorana Cirstea devine favorita numarul 1 a turneului. Mara Gae, caștigatoarea US Open 2023 la junioare dublu, iși face debutul in circuitul WTA! Noua ediție a Transylvania Open WTA 250, cel mai bun turneu din lume la categoria WTA250 in 2022, este gata de start și aduce la Cluj-Napoca nume mari ale…

- Sorana Cirstea, locul 26 WTA, a devenit favorita numarul 1 a turneului Transylvania Open, dupa ce Caroline Garcia si Donna Vekic au anuntat ca se retrag, din motive medicale, potrivit news.ro.Competitia are loc in perioada 16-22 octombrie 2023, in sala polivalenta BT Arena din Cluj-Napoca si incepe…

- ​Iga Swiatek a fost la un pas de eliminare in sferturile turneului de la Beijing, dar fosta lidera a ierarhiei mondiale a revenit spectaculos in fața franțuzoaicei Caroline Garcia și s-a calificat in penultimul act al competiției „WTA 1000”.

- Jucatoarea de tenis Mara Gae, castigatoare la US Open la dublu junioare, a primit un wild card pentru tabloul de calificari la Transylvania Open, au anuntat, joi, organizatorii turneului de la Cluj-Napoca.La Cluj-Napoca vor fi prezente si Sorana Cirstea, Ana Bogdan si Jaqueline Cristian, dar si Karolina…

- Ana Bogdan a reușit o urcare de zece locuri in ierarhia WTA, sportiva noastra aflandu-se in prezent pe locul 61 dupa ce a caștigat in weekend WTA Parma (turneu de categorie 125). In coborare de un loc, Sorana Cirstea este jucatoarea din Romania cu cel mai bun clasament: se afla pe 26. In TOP 100 mondial…