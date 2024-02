Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea pare ca și-a revenit dupa rezultatele slabe inregistrate la finalul lui 2023 și inceputul lui 2024. Sportiva noastra s-a calificat in turul doi al turneului „WTA 1000” de la Doha, faza a competiției in care o va intalni pe Iga Swiatek, lidera clasamentului mondial.

- Sorana Cirstea, locul 26 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi la turneul de categorie WTA 1000 de la Doha, faza in care o va infrunta pe poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, potrivit news.ro. In primul tur, Cirstea a invins-o pe americanca Sloane Stephens, numarul 39 mondial, scor 6-3, 6-2, intr-o…

- Dupa ce a trecut in primele doua tururi de Caroline Garcia și de Maria Sakkari, favorita numarul 3, Sorana Cirstea a fost invinsa vineri in sferturile de finala de la Abu Dhabi. Romanca a caștigat doar doua game-uri, fiind invinsa de Kasatkina cu 6-2, 6-0

- Sorana Cirstea (33 de ani și 26 WTA) a pierdut in fața Dariei Kasatkina (25 de ani și 14 WTA) cu 2-6, 0-6 in sferturile de finala ale turneului WTA de la Abu Dhabi. Parcursul de la aceasta competiție i-a asigurat o ascensiune de patru locuri in clasamentul mondial, romanca ocupand de luni locul 22 WTA,…

- Jucatorul de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat in turul trei la Australian Open, primul grand slam al anului.Alcaraz a avut nevoie de trei ore si 29 de minute pentru a trece de italianul Lorenzo Sonego, locul 46 mondial, scor 6-4, 6-7 (3/7), In turul trei, Alcaraz va evolua…

- Ons Jabeur (29 de ani, #6 WTA) a fost eliminata de la Australian Open inca din turul doi dupa ce a cedat in fața tinerei rusoaice Mirra Andreeva (16 ani, #47 WTA), scor 0-6, 2-6. Ons Jabeur trecuse in primul tur de Yulia Starodubtseva (23 de ani, #150 WTA), jucatoare din Ucraina, scor 6-3, 6-1. ...

- Sorana Cirstea (26 WTA) și-a aflat prima adversara de la turneul WTA 500 de la Brisbane! In turul 2 la competiția din Australia, tenismena din Targoviște o va infrunta pe Linda Noskova (41 WTA). In prima runda a concursului, sportiva din Cehia a invins-o pe unguroaica Timea Babos, jucatoare venita din…

- Sorana Cirstea a ajutat echipa Falcons sa se impuna in duelul cu Hawks, scor 27-24, sportiva noastra caștigand doua meciuri la World Tennis League, inclusiv unul in care a avut-o ca adversara pe Iga Swiatek, lidera ierarhiei WTA.