Soluția disperată la care s-a gândit un angajat de la Spitalul din Târgoviște, copleșit de pacienți. Deficit de 40 de medici Spital Județean – caut doctori urgentisti. Asa suna anuntul incredibil aparut pe mai multi stalpi din Capitala. Este solutia disperata la care s-a gandit un angajat al spitalului din Targoviste, coplesit de garzi epuizante si pacienti ajunsi la capatul rabdarii. Este doar varful aisbergului unui fenomen paradoxal: desi nu avem deficit de medici la nivel national, majoritatea prefera sa lucreze in Bucuresti si alte cinci centre universitare. Articolul Soluția disperata la care s-a gandit un angajat de la Spitalul din Targoviște, copleșit de pacienți. Deficit de 40 de medici apare prima data in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

