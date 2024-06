Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul folclorist Nea Marin, faimos pentru stilul sau rustic și nuiaua sa caracteristica, a reușit sa iși achiziționeze o noua locuința, o vila cocheta in București, evaluata la aproximativ 200.000 de euro. Vedeta Antena 1 ce și-a facut un nou inceput cu emisiunea „Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea!”…

- Acest acord marcheaza o premiera pentru industria romaneasca de aparare, fiind primul parteneriat strategic al unei companii autohtone in domeniul construirii de UAV-uri militare si civile. Proiectul vine ca raspuns la cererea tot mai mare de astfel de echipamente din diverse industrii, cu accent deosebit…

- O masina cu doi oameni la bord a fost lovita de doua tramvaie, astazi, la Bucuresti. Soferul astepta sa vireze la stanga intr-o intersectie, cand un vagon a lovit automobilul in spate. Articolul Momentul in care o masina e zdrobita intre doua tramvaie. Accident teribil in Capitala: vatmanul unuia dintre…

- Semnarea Acordului de Asociere de Participare va avea loc vineri, 24 mai 2024, la ora 11:00, la standul CN Romarm SA din Pavilionul A, A 827, au transmis organizatorii Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024, intr-un comunicat de presa. Acest acord marcheaza o premiera pentru industria romaneasca…

- Primarul general Nicusor Dan sustine ca a vrut sa faca targ de Paste anul acesta in Bucuresti, dar proiectul n-a trecut de Consiliul General. ”N-au fost bani, l-am anulat. Sa vedem in 2025”, a spus Nicusor Dan la Prima TV. Intrebat ce gateste de Paste, primarul general a raspuns: ”A venit mama soacra…

- Catalin Cirstoiu i-a raspuns luni lui Nicușor Dan, care a afirmat ca medicul, candidat comun al Coaliției la Primaria Capitalei, este controlat de PSD și ca nu iși va putea face propria campanie. Ce spune Catalin Cirstoiu despre principalii sai oponenți Managerul Spitalului Universitar de Urgența din…

- Mormantul Parintelui Arsenie Boca este situat in incinta Manastirii Prislop din județul Hunedoara. Pentru a ajunge acolo, poți urma acești pași:Alegerea modului de transport: Poți sa mergi cu mașina personala sau cu transportul public pana la Manastirea Prislop situata in satul Silvașu de Sus, comuna…

- Prețuri de lux la Aeroportul Otopeni! Cei care vor sa manance ceva in aeroport au parte de șocul prețurilor. ”O banala gustare pe aeroportul din Capitala poate scoate din buzunarele romanilor si a tuturor turiștilor nu mai puțin de 100 de lei de persoana, daca mai punem la socoteala si o sticla cu apa…