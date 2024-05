Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicusor Dan a fost intrebat la o emisiune politica, de ce nu a organizat un targ de Paste in Capitala. ”Am vrut sa facem, cel din 2023 a fost foarte frumos, dar n-a trecut proiectul in Consiliu, n-au fost bani, l-am anulat. Sa vedem in 2025”, a raspuns Nicusor Dan. Primarul general…

- Candidatul PSD la functia de primar al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca „ar fi o normalitate” retragerea din cursa electorala a lui Cristian Popescu Piedone si sa colaboreze in continuare asa cum au facut-o cu patru ani in urma. „Ar fi o normalitate. Noi am colaborat bine in campania…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si-a depus, joi, candidatura pentru un nou mandat, alaturi de liderii Aliantei Dreapta Unita, care au depus lista de candidati pentru Consiliul General.

- Catalin Cirstoiu i-a raspuns luni lui Nicușor Dan, care a afirmat ca medicul, candidat comun al Coaliției la Primaria Capitalei, este controlat de PSD și ca nu iși va putea face propria campanie. Ce spune Catalin Cirstoiu despre principalii sai oponenți Managerul Spitalului Universitar de Urgența din…

- Catalin Cirstoiu, candidatul susținut de PSD-PNL, are in conturi peste 1,5 milioane de lei, aproximativ 400.000 de euro și 52.000 de dolari. Medicul are un apartament in București de aproximativ 100 de metri patrați, dar și o casa de locuit in Mogoșoaia, de aproximativ 450 de metri patrați. Familia…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce in preferințele politice ale electoratului. Cand vine vorba despre funcția de primar general, Nicușor Dan are prima șansa in cazul in care PSD și PNL vor…

- PNL București a comandat un sondaj in luna ianuarie 2024 pentru a evalua preferințele și opțiunile cetațenilor din Capitala in vederea alegerilor viitoare. In funcție de tipul de alegeri, 21-23% dintre cei sondați, care merg la vot și au o opțiune, indica Partidul Național Liberal drept alegerea lor.…