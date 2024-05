Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 816. Cel putin 11 persoane au fost ucise, duminica, in urma unor bombardamente in regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, tinta unei noi ofensive rusesti incepand din 10 mai, au anuntat autoritatile locale

- Vladimir Putin sustine ca operațiunile ofensive ale Rusiei in nordul regiunii Harkov sunt parte a eforturilor de a crea o „zona tampon” pentru a proteja teritoriile de granița ale Rusiei de atacurile ucrainene. Volodimir Zelenski spune ca forțele ucrainene au stabilizat frontul din Harkov și ca forțele…

- Aproape zece mii de persoane au fost constranse sa-si paraseasca locuintele din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, in urma unor atacuri terestre ale fortelor armate ruse, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres."In total, 9.907 de persoane au fost evacuate", a declarat guvernatorul Oleg Sinegubov,…

- Cel puțin cinci drone rusești au lovit joi noaptea orașul Harkov, in nord-estul Ucrainei, iar orașul ramane in pericol, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinehubov pe Telegram, conform Reuters. Primarul din Harkov, Igor Terejov, a declarat ca a fost lovit cartierul Osnovianski si a fost declansat…

- Razboi in Ucraina, ziua 779. Autoritatile din regiunea Harkov (estul Ucrainei), care a fost puternic lovita de bombardamente rusesti, au ordonat evacuarea fortata a familiilor cu copii din 47 de sate din apropierea frontierei, relateaza dpa.

- Atacuri aeriene la Harkov - Cel puțin patru persoane au murit și 12 au fost ranite, noaptea trecuta, in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov. Patru persoane au decedat, printre care trei salvatori, iar cinci au fost ranite, in timpul unei a doua lovituri asupra unui loc care tocmai…

- Ofiteri de securitate ucraineni au arestat doua persoane suspectate ca, actionand in folosul Rusiei, au incercat sa arunce in aer o linie de cale ferata folosita pentru a transporta arme spre est pentru a sustine efortul de razboi al Kievului, a anuntat marti Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU),…

- Razboi in Ucraina, ziua 761. Cel puțin 11 persoane au fost ranite in urma unui atac cu drone rusești in sudul Ucrainei, anunța luni autoritațile. Un incendiu a izbucnit la o importanta centrala electrica rusa dupa ce dronele ucrainene au atacat zona.