F.T. Potrivit unei informari a Centrului Montan Sinaia, la „in baza bunelor relații de colaborare stabilite inca de la inființarea celor doua structuri de invațamant – Centrul de Pregatire a Cadrelor Militare in Domeniul Educației Fizice și Sportului in Armata, respectiv Centrul de Perfecționare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia”, in Poligonul Vanatorilor de munte de la Cheile Argeșului s-a desfașurat un exercițiu comun cu personalul didactic și cursanții aflați in tabara de instruire. „Instructorii Centrului Montan Sinaia – plutonier adjutant șef Stanciu Silviu și plutonier adjutant…