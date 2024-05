Stiri pe aceeasi tema

- Peste 140 de pasageri și membri ai echipajului zborului Singapore Airlines in care o persoana a murit in timpul unor turbulențe puternice, au ajuns, in cele din urma, miercuri, in Singapore. 20 dintre ei lupta pentru viața lor intr-un spital din Bangkok, scrie Reuters, potrivit Mediafax.

- Doua persoane au fost ucise și alte cinci au fost date disparute in urma unei coliziuni intre o ambarcațiune cu motor de mici dimensiuni și o nava de croaziera pe fluviul Dunarea, la nord de Budapesta, sambata seara tarziu, a anunțat poliția ungara, potrivit Reuters. Cadavrul unui barbat adult a fost…

- In urma evenimentului, s-a prabușit o parte a etajului 1.Pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat *Planul Roșu de Intervenție* care presupune suplimentarea resurselor medicale la fața locului. In aceste momente, acționeaza: 1 autospeciala de stingere, 2 autospeciale…

- Autoritațile locale din Istanbul au anunțat marți ca 25 de persoane au murit dupa o explozie și un incendiu izbucnite in timpul lucrarilor de renovare efectuate la un club de la subsolul unei cladiri din zona centrala a orașului, scriu Reuters și CNN Turk. The post TURCIA 25 de persoane au murit in…

- Autoritatile sanitare din Fasia Gaza au afirmat joi ca un atac israelian asupra unor persoane care asteptau ajutor umanitar in apropierea orasului Gaza a provocat moartea a 104 palestinieni si ranirea altor 280, in timp ce un spital din Gaza a anuntat ca a primit 10 cadavre si zeci de pacienti raniti,…