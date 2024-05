Stiri pe aceeasi tema

- Petronel se numara printre muncitorii care au murit in explozia din Italia. Patru persoane și-au pierdut viața, iar romanul a lasat in urma o soție indurerata și doi copii care au aflat de la școala ca au ramas orfani. In ziua in care a avut loc tragedia, barbatul și-a sunat soția.

- Au aparut noi detalii despre explozia devastatoare din Italia, in care a murit și Petronel, romanul care a lasat in urma doi copii și o soție indurerata. Acestea ar putea sa clarifice lucrurile și sa stabileasca care ar fi fost cauza exploziei hidrocentralei.

- Pavel Petronel Tanase, 45 de ani, muncitorul roman care a murit marți dupa-amiaza in accidentul dramatic din Italia, petrecut la hidrocentrala Bargi, langa Bologna, locuia la periferia localitații Settimo Torinese.

- Petronel Tanase locuia in Settimo Torinese de mai mulți ani alaturi de soția și cei doi copii ai lor. Barbatul, in varsta de 45 de ani, si-a pierdut viata in urma exploziei de la hidrocentrala din Italia.

- A fost o drama de proportii in Italia, la Bologona! Trei copii romani si mama lor, cu totii romani, au murit in apartamentul care a luat foc! Femeia se numeste Stefania Alexandra Nistor si avea 32 de ani. Pompierii au gasit o camera saturata de fum Cand pompierii au ajuns la apartamentul care ardea,…

- O romanca in varsta de 32 de ani și cei trei copii ai sai au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Polițiștii au gasit camionul oprit intr-o zona izolata, fara acoperire la serviciile de telefonie sau internet. Din informațiile oferite de autoritați, se pare ca romanul era angajat al companiei nemțești Abycer și era tatal a cinci copii.Romanul a fost dat disparut de catre familia sa chiar inainte…

- La data de 9 martie a.c., in jurul orei 11.50, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier... The post TRAGEDIE IN MADARAS Un șofer baut a accidentat mortal un copil de 4 ani first appeared on Informatia Zilei .