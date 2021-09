Șoc în lumea sportului românesc! Fost campion de box profesionist, condamnat cu executare pentru un jaf de peste 1 milion de euro Șoc in lumea sportului. Fost campion roman de box profesionist, condamnat cu executare. Bilghin Mustafa fost pugilist de performanța a fost condamnat cu executare dupa ce a coordonat un jaf de 1,4 milioane euro. Fostul boxer, campion național la profesioniști, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni inchisoare cu executare dupa ce a fost gasit vinovat pentru organizarea unei operațiuni in care s-au furat mii mobile. S-a intamplat in 2019. Conform anchetatorilor, Bilghin ”Bily” Mustafa (35 ani) a aflat de la un complice din familie ca un transport cu telefoane mobile de ultima generație va tranzita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

