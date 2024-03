Stiri pe aceeasi tema

- DNA anunta, vineri, ca procurorii au ridicat documente de la Primaria Bucuresti, in cadrul unui dosar penal deschis in urma sesizarii depuse de mai multe persoane. ”Activitatea de ridicare a unor inscrisuri, reglementata de Codul de Procedura Penala, a fost realizata in contextul instrumentarii de catre…

- Primarul USR al Bacaului Lucian Daniel Viziteu, a anunțat ca este suspect intr-un dosar instrumentat de DNA. Ancheta o vizeaza pe o angajata din primarie, tot membru al USR, care a locuit o perioada intr-un apartament de serviciu. Primarul USR susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „strica”…

- Primarul USR al Bacaului Lucian Daniel Viziteu, a anunțat ca este suspect intr-un dosar instrumentat de DNA. Ancheta o vizeaza pe o angajata din primarie, tot membru al USR, care a locuit o perioada intr-un apartament de serviciu. Primarul USR susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „strica”…

- In ciuda unei complexitați reduse, dosarele penale pentru consum de alcool la volan așteapta cu anii pentru a fi trimise pe rolul instanțelor. Acest fapt ii afecteaza direct pe sibienii care ajung sa faca presiuni pentru a fi trimiși in judecata și pentru a-și primi, astfel, inapoi carnetele de șofer,…

- Situatie halucinanta la o benzinarie din Maramures. Un tanar a observat ca pompa incepuse deja sa il taxeze, chiar daca acesta nu incepuse alimentarea. Situatia incredibila a fost descoperita intr-o benzinarie din orasul maramuresan Seini. Un șofer care a vrut sa alimenteze a observat ca pompa il taxa…

- Ion Cioara, fost primar al comunei Tamna din Mehedinți, s-a ales cu dosar penal, dupa a fost prins la furat de ciocolata. Fost primar din Mehedinți, prins la furat de ciocolata. „Credeți ca nu aveam bani sa le cumpar? Nu mi-am dat seama ca le bag in buzunar”, a declarat Ion Cioara. Conform Poliției…

- Anul trecut, numarul cazurilor de copii tratați pentru dependența de droguri a explodat. De trei ori a crescut numarul acestora fața de 2022 și de cinci ori fața de 2021. Medicii de la Spitalul Obregia spun ca anul trecut au asistat la o creștere alarmanta a numarului de minori aduși la urgențe dupa…

- Administratia Spitalelor și Serviciilor Medicale București cere de urgența Guvernului sa deblocheze angajarile in sistemul de sanatate. Cel puțin in București, spitalele sunt la un pas de colaps din cauza crizei de personal și taierilor de fonduri. Directorul general al Administratiei Spitalelor si…