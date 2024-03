Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tichetelor culturale care pot fi acordate angajatilor lunar sau ocazional va fi de 210 lei/luna sau 430 lei/eveniment, pentru primul semestru din acest an, potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finantelor. Valoarea sumei care se acorda lunar, respectiv ocazional, se utilizeaza incepand…

- DNA a anuntat, joi, trimiterea in judecata a cinci angajati ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Arad si a doi instructori auto, acuzati de luare de mita. De asemenea, doua persoane sunt trimise in judecata pentru dare de mita. Procurorii DNA Timisoara…

- Plangerea impotriva unui proces-verbal de constatare a unei contraventii trebuie motivata pana la primul termen de judecata, in caz contrar putand fi anulata, a hotarat Inalta Curte de Casație și Justiție, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Completul pentru solutionarea recursului in interesul…

- Primarița din Campulung, Elena Lasconi, a fost data in judecata de un fost angajat al primariei, dupa ce s-a plans, dupa preluarea mandatului, ca nu toți oamenii din instituția pe care o conduce iși fac treaba, unii dintre aceștia fiind “leneși” și „puturoși”. Mai mult, i-ar fi amenințat ca ii da afara…

- O eleva din Sibiu a ajuns la spital, dupa ce a vrut sa „evadeze” din internatul liceului pe un cearsaf pentru a ajunge la club, impreuna cu o colega. Incidentul a avut loc sambata seara, in jurul orei 02.00. Adolescenta, eleva la un liceu din Sibiu, a vrut sa plece in club impreuna cu o […] The post…

- Un om de afaceri din Cluj susține ca a fost torturat de mai mulți indivizi, dar nu a depus plangere la poliție, fiind prins cand conducea noaptea sub influența bauturilor alcoolice, potrivit Ziarul de Cluj. Un barbat din Cluj, prins baut in trafic, le-a declarat polițiștilor ca a fost torturat de talhari…

- Administratia Spitalelor și Serviciilor Medicale București cere de urgența Guvernului sa deblocheze angajarile in sistemul de sanatate. Cel puțin in București, spitalele sunt la un pas de colaps din cauza crizei de personal și taierilor de fonduri. Directorul general al Administratiei Spitalelor si…

- Trei persoane care faceau curat intr-o casa parasita din judetul Sibiu au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de 20 de ani a murit, iar un barbat de 41 de ani are o fractura la picior. Cea de-a treia persoana a scapat fara rani. ”Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la…