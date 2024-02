Stiri pe aceeasi tema

- Sir George Iacobescu a crescut in Romania comunista in deceniile de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, dar astazi este un dezvoltator imobiliar extrem de respectat in Marea Britanie, fiind presedintele Canary Wharf Group, firma care a transformat o zona de docuri abandonate in cartierul financiar…

- Condițiile meteorologice in schimbare și lipsa de apa au un impact negativ asupra afacerii cu șofran din Iran. Scaderea recoltelor a facut ca prețul celui mai scump condiment din lume sa atinga un nou maxim, scrie Financial Times. Producatorii din regiunea Khorasan din estul Iranului, unde se afla orașul…

- A plecat din viața marele politician, diplomat, savant, scriitor și cugetator Henry Kissinger. A plecat la 100 de ani. Pe 29 noiembrie, curent. «Aristocrația talentului» Este important sa vedem cum a reacționat mass-media mondiala. Iata ce scrie influentul ziar britanic Financial Times: «Unul dintre…

- Bruxelles-ul a propus amanarea cu trei ani a introducerii de taxe vamale pentru vanzarile de vehicule electrice intre Marea Britanie și UE, acceptand o cerere a Londrei susținuta de industria auto, scrie Financial Times. Comisia Europeana va aproba miercuri acest plan, au declarat pentru Financial Times…

- Fostul miliardar, Sam Bankman-Fried, a invațat sistemul economic al Centrului de Detenție Metropolitan din New York și a gasit o moneda de schimb care sa-i faca viața mai ușoara in detenție.

- Castelul Stuppach din Semmering a fost scos acum la licitație, pentru o suma de plecare de 9,95 milioane de euro, relateaza ziarul austriac Kurier. Casa de licitații „Austria Sotheby’s International Realty” a scos proprietatea la vinzare și estimeaza ca va fi obținut un preț intre 9,95 și 11 milioane…

- Sa iei elicopterul pana la aeroport e un moft, chiar și pentru cei mai bogați oameni. O firma din Statele Unite vrea sa schimbe complet acest lucru - și sa transforme serviciul intr-unul absolut normal.