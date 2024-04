Condițiile particulare de pe Terra au dus, de-a lungul timpului, la favorizarea evoluției organismelor fotosintetice care folosesc clorofila. De aici culoarea verde atat de intalnita in natura. Plecand de la ideea asta, și de la o gandire oarecum egocentrista, oamenii și-au imaginat ca, daca exista viața și in alte parți ale Caii Lactee sau ale Universului, viața ar trebui sa fie oarecum similara cu cea de aici. Lucrurile nu stau chiar așa, iar o planeta similara Terrei, care orbiteaza in jurul unei stele diferite, ar avea toate șansele sa arate complet altfel. Macar din punct de vedere al coloritului.…