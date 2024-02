Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii din Romania au parte de vești bune! Noul Cod Rutier 2024, permite acum șoferilor sa utilizeze anvelope de vara și in lunile de iarna, cu condiția respectarii unor reguli specifice. Iata ce trebuie sa știe conducatorii auto!

- Registrul Auto Roman vine cu precizari speciale dupa mai multe știri care anunțau schimbarea legii privind folosirea anvelopelor de iarna.Iata mesajul transmis de RAR "Probabil va intrebați de ce am vrut sa atragem atenția asupra acestui subiect, iar explicația are legatura cu apariția unor…

- In aceasta perioada, pe drumurile din Valea Jiului, au fost surprinse peisaje de poveste. Desigur, pentru cei responsabili de deszapezire, operațiunea nu a fost deloc ușoara, avand in vedere ca DN 66 A și DN 7A strabat zone montane. Cu toate acestea, cei care au ales sa traverseze sau sa se bucure…

- Autoritațile din Județul Ilfov lanseaza un apel ferm catre toți cetațenii: RACORDAREA LA REȚEAUA DE CANALIZARE NU ESTE OPȚIONALA! Conform prevederilor Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa și de canalizare, fiecare locuitor al județului este obligat sa se conecteze la sistemele publice…

- Traficul rutier pe DN 7A, intre Voineasa si Obarsia Lotrului, se desfasoara in conditii de iarna, au anuntat, joi, reprezentantii Politiei Valcea, care le recomanda soferilor sa circule cu prudenta, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, in zona…

- Pensia de urmaș se ofera in anumite condiții, fiind influențata de diverși factori, inclusiv durata casatoriei. Casa Naționala de Pensii Publice a venit cu clarificari cu privire la condițiile pe care soțul supraviețuitor trebuie sa le indeplineasca pentru a primi pensia de urmaș. Iata care sunt acelea!…

- Iarna și-a facut deja simțita prezența in unele parți ale țarii. Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi. „Legea cauciucurilor de iarna” a intrat…

- Cod Rutier 2023: situațiile in care poți ramane fara permis de conducere. Ce prevede legea Codul Rutier 2023: Șoferii risca sa ramana fara permis de conducere, in unele situații pana la 180 de zile, potrivit regulilor rutiere actualizate in 2023. Condițiile se refera la cazurile de contravenții, dar…