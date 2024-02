Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca Romania este pregatita pentru perioade de ger, avand in depozite gaze la un nivel de 82,93%. „La cum a decurs iarna pana acum, dar chiar si in conditii mai grele, cu maxim 1-2 episoade de ger sau viscol pe luna, vom trece iarna doar cu gaz romanesc, din…

- Șoferii din Romania au parte de vești extrem de proaste! Se schimba sistemul de roviniete, iar modificarile vizeaza toate categoriile de autovehicule. Iata cați bani vor fi nevoiți sa scoata conducatorii auto din buzunar pentru a circula pe autostrazi și drumuri naționale din 2024!

- Iarna și-a facut deja simțita prezența in unele parți ale țarii. Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi. „Legea cauciucurilor de iarna” a intrat…

- Poliția Republicii Moldova informeaza ca, pe tot teritoriul țarii se circula in condiții de iarna, insa „trasee blocate nu avem”. „La aceasta ora toate drumurile sunt accesibile”, menționeaza oamenii legii, care vin cu o serie de recomandari prentru șoferi.

- Centrul INFOTRAFIC transmite sambata dimineata ca nu sunt drumuri blocate si ca se circula in conditii de iarna in zona montana a judetelor Caras-Severin si Gorj, nefiind insa instituite restrictii. De asemenea, ploua, carosabilul fiind umed, in 11 judete din sudul si sud-estul tarii si in Bucuresti.…

- Pe șoselele din centrul țarii aflate la mare altitudine se circula in condiții de iarna. Utilajele DRDP Brașov sunt la datorie, dar șoferii sunt avertizați sa iși echipeze corespunzator mașinile

- Un proiect de lege susținut de toate partidele parlamentare din Romania urmeaza sa modifice regulile privind valabilitatea permisului de conducere.Șoferii romani cu varsta de pana la 70 de ani iși vor reinnoi permisul de conducere mai rar decat in prezent, deoarece, printr-un proiect de lege pus recent…

- Compania Nationala de Administrarea a Infrastructurii Rutiere avertizeaza soferii ca este obligatoriu ca vehiculele care tranziteaza zonele inalte, unde au inceput ninsorile, sa fie echipate de iarna, se arata intr-un comunicat al CNAIR.