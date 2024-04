Autoritatile au o surpriza neplacuta pentru soferii agresivi si dezordonanti in trafic. Imaginile surprinse de camerele de bord ar putea fi din nou probe pentru Justitie. Cei ce surprind comportamente agresive in trafic vor putea trimite inregistrarile audio-video polițiștilor, care, in baza acestora, vor putea sancționa șoferii. Proiect de ordonanța la MAI Ministerul Afacerilor Interne […] The post Se intoarce Big Brother-ul din trafic. Imaginile de pe camerele de bord, din proba in Instanta. Se schimba Codul Rutier 2024 first appeared on Ziarul National .